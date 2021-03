Pár tanečníků sbírá fanoušky na obnažené snímky: Jejich nahé pátky sklízí úspěchy

Silke Muys a Kieran Shannon Profimedia.cz

Silke a Kieran se profilují jako cestovatelský pár. Za sebou mají cesty po Indii, Vietnamu, Kambodži nebo Laosu, momentálně jim jako všem s toulavými botami kazí plány koronavirus a zůstávají v Evropě.

Seznámili se v lednu 2018 ve Španělsku, v taneční skupině. „Už po třech měsících od seznámení jsme se rozhodli smlouvy ukončit a vydat se do světa,“ uvedli.

Ke sdílení nahých fotek se odhodlali poté, co se na Adama a Evu pravidelně koupali pod vodopády. „Svlékat se bylo něco, co jsme si oba užívali. Kdykoli jsme narazili na vodopád, sundali jsme oblečení a šli se vykoupat. Začali jsme se na takových místech fotit a chtěli jsme to sdílet,“ vyprávěl Kieran.

Pozice, v nichž se fotí, jsou často až artistické, pár využívá i jógových prvků. Jindy se cvaknou třeba při nalévání čaje. Nikdy přitom neukážou nic, co by sociální sítě neunesly.

„Dostáváme zprávy od cizích lidí, kteří nám píšou, že je inspirujeme a že jsou na cestě za sebeláskou a sebedůvěrou. To nám dodává energii v tom pokračovat,“ dodal Kieran. ■