Vítězná Gillian Anderson se ke Zlatým glóbům připojila z pražského hotelu. Šaty od pasu nahoru vypadaly skvěle

Gillian Anderson se z vítězství zaradovala v pražském hotelu. Profimedia.cz

V Praze se momentálně zdržuje nejen Rosamund Pike, ale také její krajanka Gillian Anderson. Do české metropole obě přivedla práce. Pike zde žije už rok a půl kvůli natáčení seriálu Wheels of Time, Anderson točí válečné drama White Bird: A Wonder Story. Glóbus získaly obě, Anderson za roli Margaret Thatcherové v seriálu Koruna, Pike za film Jako v bavlnce.

„Jsem sama v hotelovém pokoji v Praze. Je to zvláštní. Nemůžu vám říct, co všechno, nevím, kde začít. Ale ano, je to divné. Ale šaty od pasu nahoru vypadají skvěle, a to je to jediné, na čem záleží,“ smála se Anderson předtím, než ji v Beverly Hills vyhlásili nejlepší vedlejší seriálovou herečkou. Vzhledem k časovému posunu se z vítězství zaradovala ve 4:15 ráno.

Na cenu si ale bude muset počkat. „Ano, jsem velmi zklamaná, že za dveřmi nečeká muž v ochranném obleku, který by mi něco předal. Nedostala jsem nic,“ uvedla v rozhovoru, pochopitelně v žertu.

Následně poděkovala Asociaci zahraničních novinářů v Hollywoodu, kteří ceny vyhlašují, nominovaným kolegům a také svému ex, autorovi scénáře Koruny Peteru Morganovi, někdejšímu zeti Karla Schwarzenberga, za „úchvatně vícerozměrný charakter“ své postavy. ■