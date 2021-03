Už hraje ve Slunečné, teď si vyzkoušela roli modelky. Dcera Evy Decastelo měla velké profesionální focení

Zuzanka Decastelo si vyzkoušela pózovat před objektivem fotoaparátu. Super.cz

"Cítím se v tom dobře. Jestli je to lepší než hraní Slunečné? To se nedá říct, obojí mě moc baví," řekla Super.cz Zuzanka Decastelo.

Pyšná na dceru byla i moderátorka. "Zuzanka už má za sebou natáčení malých roliček ve filmech i seriálech, zatím ji to baví, protože díky tomu, že to nejsou velké role, se moc nestresuje. Co se týká focení, tohle bylo teprve její třetí velké focení a jsem moc ráda, že si to užila a bavilo ji to. Ale myslím si, že na celém focení měla nejraději mazlení s pejskem," dodala Eva Decastelo. ■