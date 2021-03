Bude procházet zdí? Nejhubenější český zpěvák drží drsnou pandemickou dietu i z finančních důvodů

Ondřej Ruml Super.cz

"Měl jsem to štěstí, že ještě loni před vypuknutím pandemie jsme stihli zahrát koncerty Jdeme na Ježka s Jihočeskou filharmonií a natočili jsme z toho i živé album, které loni vyšlo. Při rozvolnění jsem měl ještě pár koncertů šansonů třeba ve Žďáru nad Sázavou nebo nějakou one man show v pražské Stromovce," vypočítal.

A jak současnou situaci Ondra psychicky a také finančně zvládá? "Obojí se snažím udržovat v nějaké kondici, ale není to úplně jednoduché. Je to něco, co nikdo z nás nečekal a nevěděl, jak se k tomu postavit. Já tedy zatím nehledám žádné jiné povolání," sdělil.

Ostatně, když jsme se náhodou potkali právě loni v létě, prozradil nám, že je hodně šetřivý typ a doma vydrží jíst jenom rýži s fazolemi. "A dělám dobře. Nedávno jsem si v nějakém článku o stravování přečetl, že černé fazole s rýží jsou superpotravina. Tak jsem rád, že jsem na to sám přišel dřív," smál se.

Ke všem vydaným opatřením přistupuje zpěvák s respektem. "Už pomalu nevím, co se má a nemá dělat. Ale snažím se chovat podle svého uvážení zodpovědně. To znamená mimo jiné udržovat i sociální odstup tak, jako bych já anebo někdo, koho potkám, měl covid, a snažíme se navzájem nenakazit. To by měl dodržovat každý, a kdyby to všichni dodržovali, tak by žádná opatření nebyla potřeba," myslí si.

"Doufám hlavně v to, že lidi neztratí zdravý rozum, nebude moc lidí, které to bude pokládat jak psychicky, tak finančně. Je to něco úplně nového a myslím si, že se to dá vzít i jako určitá výzva, protože ten blahobyt a rozežranost, co jsme tady měli, byly do nebe volající. Takže na druhou stranu tohle je výzva zkusit to taky jinak," uzavřel. ■