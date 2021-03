Opustili ji hned dva důležití členové rodiny: Takhle na ně slavná modelka zavzpomínala

Miranda Kerr Profimedia.cz

Na své prarodiče zavzpomínala Kerr na Instagramu, kde sepsala na jednu z nejdůležitějších žen ve svém životě krásnou vzpomínku. „Babičko, neexistují slova, která by popsala, jak je za tebe mé srdce vděčné. Jsi srdce naší rodiny, důvod, díky kterému jsme si všichni tak blízcí. Jsi důvodem naší víry. Přinášela jsi tolik světla a lásky do našeho světa a každý, kdo tě potkal, měl okamžitě lepší náladu. Ty jsi se zapříčinila o to, že jsem, jaká jsem. Jsi náš kompas a zůstaneš jím pro mě i moje děti do konce našich dní.“

Miranda poděkovala své babičce Ann také za to, že ji naučila se modlit, naučila ji soucitu a také nalezení humoru. Svou babičku označila za slunce svého života.

„Obejmi za mě dědečka,“ napsala Miranda ještě v rozloučení s babičkou. Zprávu o úmrtí babičky zveřejnila totiž modelka jen pár týdnů poté, co se rozloučila se svým dědečkem, který dlouhodobě bojoval s těžkou nemocí.

„Vzepřel se predikcím a žil déle, než lékaři očekávali. I když jsme všichni věděli, že jeho čas na této Zemi už končí, naše loučení to neusnadnilo,“ napsala v únoru Miranda, která svého dědečka popisovala jako něžného a silného muže s velkým srdcem. ■