Písničkář Pokáč reaguje aktuálně a vtipně na měnící se restrikce: Už má i písničku o uzavřených okresech

Pokáč Super.cz

"I kdyby to byla normální standardní sezóna, tak by to byl velký zážitek. Ale takhle obzvlášť. Zvlášť když jsme měli poslední koncert v říjnu. Je to hrozně dlouhá doba a člověk zjistí, že mu to chybí. I ty hlouposti, že přijede na to místo, neví, kudy se kam jde, kam si má odnést kytaru, jestli to má správně naladěné. Užívám si to a doufám, že to brzy přejde a budeme se moct vrátit aspoň do trošku normálního života," řekl Super.cz.

Pokáč pravidelně svými písničkami glosuje současné dění. Proto nás v sobotu zajímalo, zda je přichystaný komentovat i nejnovější restrikce. "Furt se něco děje, jednou je to tak, jednou onak. Když je inspirace a je o čem, tak už nějaké verše vymyslíte, když máte nějakou praxi. Snažím se s tím moc nepárat. Lidi obecně kvitují, že někdo nepolevuje, pořád dělá humor, rádi se zasmějí a berou tu věc s nadsázkou. Třeba něco bude," nebyl v tu chvíli ještě připravený.

Když jsme mu ale navrhli, že dobrým tématem by bylo napsat o cestování mezi uzavřenými okresy, zhodnotil, že je to dobré téma. A písnička Stay in your okres, stay safe už visí na jeho sociálních sítích. ■