Opatření dodržuje, ale… Pandemie se měla od začátku řešit jinak, míní seriálová zdravotní sestřička

Báru jsme potkali na křtu kalendáře s finalisty soutěže Anděl mezi zdravotníky, kde byla tváří měsíce prosince. "No a když už jsme u té zimy, sáňkování a toho mého Petřína, tak já tam chodím každý rok a říkala jsem si, že by bylo úplně trestuhodné tam nejít, když tam bydlím. Ale v ten den, kdy se rozdávaly pokuty, jsem tam byla bez bobů. Vzala jsem si je až den poté, když už se všichni umoudřili," řekla Super.cz Bára.

Objasnila nám i svoje vyhraněné postoje vůči restrikcím. "Všechna opatření, která jsou, samozřejmě dodržuju a dělám, co se musí. Ale člověk neví, čemu má věřit. Myslím si, že od začátku, už od toho jara, je to trošku naddimenzované, i když je mi strašně líto obětí covidu. Ale opatření mohla být dělaná úplně jinak a směřovaná spíš na rizikové skupiny než na všechny obyvatele světa. Paralyzovat svět kvůli takové nemoci mi přijde, neříkám zbytečné, to bych se rouhala, ale není to správné," myslí si herečka.

Báru v současné době živí hlavně natáčení Sestřiček. "Jinak bych byla úplně bez práce, protože jsem převážně divadelní herečka. Mívala jsem dvacet představení měsíčně. Divadlo mi chybí i duševně. Bez Sestřiček bych byla asi úplně zavřená doma. Ani bych nemohla na nějakou brigádu, protože nic moc jiného neumím," přiznala sebekriticky Fišerová, i když je i knižní autorkou a nadanou výtvarnicí. ■