Marian Vojtko si na vakcínu proti covidu musí počkat: Vyrazil alespoň na pravidelné očkování, injekcí už dostal 114

Marian Vojtko Foto: archiv M.Vojtka

„Dostal jsem vakcínu na pollinosis - sennou rýmu a prach, kterého je v divadlech a všude kolem nás moc, jsem prostě alergik,” sdělil Marian pro Super.cz. „Chodím na vakcíny už od dětství, od 10 let, takže každý rok mi píchají odmalička 3 injekce, za ty roky už jsem dostal 114 injekcí. Na to, že mám panický strach z jehel a doktorů, tak jsem to vydržel dlouho,” dozvěděli jsme se od zpěváka.

„Když jsem byl malý, dostal jsem velkou alergickou reakci, že jsem nemohl dýchat, byl jsem zrovna u babičky, kde právě byly žně, tak ty mě doslova skoro zabily. Naštěstí je máma zdravotní sestra a měla zkušenosti, tak to zdárně dopadlo,” popsal Marian svůj nepříjemný zážitek z dětství. “

„Proti chřipce jsem se nechal očkovat jen jednou, ale pak jsem si řekl, že tu chřipku porazím i zázvorem, a zatím se to jakž takž daří,“ svěřil zpěvák, která naposledy stál před publikem v představení Kat Mydlář. Je tedy rád, že se zpěvu může věnovat alespoň se studenty.

„Učím na Státní konzervatoři v Praze a dávám raději šanci a přednost v očkování proti covidu starším ročníkům. Přece jenom se ještě cítím mladý na to, abych ukradl vakcínu třeba kolegovi Pepovi Štágrovi, se kterým také hraji v muzikálu Muž se železnou maskou v Divadle Broadway,” dodal závěrem zpěvák, který si počká, až na něj vyjde řádný termín očkování. ■