Eliška Bučková překonala svůj strach z výšek: Takhle modelka vypadá při horolezení

Eliška Bučková Foto: Super.cz/archiv E. Bučkové

„Překonala jsem svůj další strach, tentokrát z výšek. Horolezectví není tak jednoduché, jak se může zdát, vlastně jsem dost rozuměla hysterii maminky z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny,” sdělila Eliška pro Super.cz.

„Náročné a nebezpečné je to nahoru i dolů, základ je - NEDÍVAT SE POD SEBE! Pokud to člověk- amatér jako já udělá, pak začíná zmatkovat a může snadno udělat chybu. Prostě se musí maximálně soustředit na každý svůj pohyb a věřit si, že to zvládne,” dozvěděli jsme se od modelky.

„K odvaze mi pomohly vzpomínky na rozhovory s Mirkem Etzlerem před každým společným představením muzikálu Kvítek mandragory. Dlouze jsme o horolezectví a adrenalinových aktivitách mluvili u piana v zázemí divadla. Taky jsem mu hned poslala zprávu s fotkou a on mi v odpovědi dodal odvahu,” pochlubila se Eliška. „Byl to skvělý zážitek a určitě se k horolezectví hodlám vrátit, ale možná si vyberu teplejší a slunečnější den, než ten mlhový při stupni 0,” dodala závěrem půvabná modelka. ■