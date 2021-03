Moderátor Snídaně s Novou po roce shodil svůj květák na hlavě: Je nakrátko

Milan Peroutka Foto: archiv Hair studio Honza Kořínek (5x)

Milan Peroutka (30) shodil svou hřívu. Dlouhé kadeře obětoval nové vlasové kolekci. Po letech se tak stal znovu modelem. "Takhle to bylo v plánu. Už vloni jsme se domluvili v kadeřnictví, že s jarem připravíme můj vlasový comeback. A musím říct, že už jsem se na to docela těšil," řekl Super.cz Milan.

Dlouhé vlasy si užíval. Sám účes nazval vtipně květák. "Já to mám tak, že když si vezmu něco do hlavy, tak si za tím jdu. Tak to mám se vším. A bylo to tak i s vlasy. Zhruba před rokem jsem řekl, že to chci zkusit, a tak to rostlo a rostlo,“ říká moderátor Snídaně s Novou s tím, že kratší vlasy jsou rozhodně pohodlnější.

Jako jeden z mála si teď Milan Peroutka nemůže stěžovat na spoustu volného času, moderuje, zkouší v divadle a k tomu dokončuje desku i videoklip.

"Vlastně jsem se teď moc nezastavil. Mám nazkoušeno. Deska by zhruba za měsíc měla být venku. Tak mám teď konečně trochu času se třeba víc opřít do sociálních sítí. Začalo mě bavit točit různá videa na TikTok. Tam jsem teď možná víc aktivní než na Instagramu,“ uzavřel. ■