Slavný rocker slaví 59. narozeniny: Podívejte se na jeho proměnu z dlouhovlasého blonďáka na stříbrného lišáka

Jon Bon Jovi Profimedia.cz

Věděli jste, že kořeny tohoto zpěváka sahají až na Slovensko? Babička Bon Joviho je ze Slovenska, zatímco jeho tatínek se narodil na Sicílii. Maminka Bon Joviho má zase německo-ruský původ, takže zpěvák je takovým evropským mixem.

Skupinu Bon Jovi založil v roce 1983 a za 38 let fungování má na kontě 15 studiových alb, stovky hitů a tisíce naježděných a nalítaných kilometrů po celém světě.

Jon sám o sobě, mimo pódium, není žádný velký bouřlivák. Za manželku si vzal svou lásku ze střední školy Dorotheu, se kterou je dohromady přes 40 let. Loni oslavili 31. výročí svatby a jejich receptem na dlouholetý vztah je vzájemný respekt.

I jejich manželství zažilo svá těžká období, ale všechny strasti dokázali ustát a mají spolu čtyři děti. Dceři Stephanii je 27 let a pak jsou tu tři synové Jesse (26), Jacob (18) a Romeo (16).

Podívejte se na to, jak šel čas s autorem hitů jako Have a Nice Day, Always, Bed of Roses, Livin’ on a Prayer, Lie to Me, Keep the Faith či It’s My Life. ■