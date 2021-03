Hvězda Instagramu A.N.D.U.L.A po zkušenosti s prací ve farmaceutické firmě: Tohle vzkazuje k očkování proti covidu!

A.N.D.U.L.A má k očkování proti covidu jasné stanovisko. Super.cz

"Strašně se těším na vakcínu. Já jsem obecně pro očkování. Očkuju syna Patrika na všechno, co mi paní doktorka doporučí. Je podle mě naprosto v pořádku, že pokud je takto vysoce nakažlivá nebezpečná choroba, všemi možnými prostředky se bránit. Nepovažuju se za rizikovou skupinu, nicméně spousta mladých lidí na to umřela," řekla Super.cz Aneta.

"Nikoho netlačím do toho, aby se šel očkovat, a také já prosím, aby nikdo nevymlouval očkování mně. Farmaceutické firmy vědí, co dělají. Pracovala jsem tam. Z etického hlediska nikdo nedoporučuje něco, co by jinému mohlo ublížit. To je můj názor," zdůrazňuje.

"Nemyslím si, že by měla vakcína poškodit naše tělo nebo nás očipovat, aby nás mohl ovládat Bill Gates. Snažme se vrátit do normálního života," říká instagramová hvězda.

Aneta ani její partner František a syn Patrik nemocí neprošli.

"Covid jsem neměla. Ani můj partner, ani syn. Z nemoci strach nemám, mám strach z eventuálních důsledků. František má starší rodiče, nemocného tatínka. Mám maminku, babičku, kterou jsem od jara viděla jen jednou, abych ji neohrožovala," dodala A.N.D.U.L.A. ■