Blbá blondýna nebo umělá zlatokopka: I takové nadávky musela snášet vdova (34) po Hughu Hefnerovi (✝91). Jak žije dnes?

Svatební foto Hugha Hefnera a Crystal Harris Profimedia.cz

„Lidé mi nadávali, že jsem blbá blondýna nebo umělá zlatokopka, která Hefa nikdy nemilovala. Napadali náš vztah, můj vzhled i inteligenci,“ sdělila deníku The Sun modelka.

Po Hefnerově smrti zdědila Crystal více než 150 miliónů korun a dům v Hollywood Hills v hodnotě 105 miliónů.

„Nevěděla jsem, jak se posunout dál. Byla jsem tak spjatá s jeho světem, že jsem úplně ztratila vlastní identitu,“ přiznala.

Harris poznala Hefnera v jeho domě. Hugh si zval dívky po skupinách A, B, C nebo D, do kterých je řadil podle toho, jak se mu líbily. Crystal byla v první skupině. Den po jejich setkání ji Hefner nastěhoval do svého sídla. Stala se jednou z jeho přítelkyň společně například s dvojčaty Karissou a Kristinou Shannon, kterým bylo v té době pouhých 18 let.

Z Crystal se ale brzy stala jeho jediná přítelkyně, dokonce přiznala, že na sobě začali být závislí. Nakonec Hefner úplně ovládal její život.

„Tolik jsem na něj spoléhala, že jsem mimo dům neměla žádný život. Vždycky říkal, že když začneme dělat věci odděleně, bude to konec vztahu,“ prozradila.

Hefner požádal Crystal o ruku na Vánoce 2010 s prstenem za 1,5 miliónu. V červnu 2011, pět dní před plánovanou svatbou, se na krátko rozešli. Nakonec se ale opět dali dohromady a vzali se na silvestra 2012. Po zbytek jejich společného života se k ní prý choval jako ke královně.

Crystal, která je stále viceprezidentkou Hefnerovy nadace Hugh M. Hefner Foundation, je nyní ve vztahu s Nathanem Levim (32). Hugh si byl prý dobře vědom jejich věkového rozdílu a přál si, aby se po jeho smrti posunula dál.

V současné době se v domě, kde spolu žili, příliš nezdržuje a pokud je to možné, tak cestuje. „Hef nechtěl, abych cestovala, tak si to teď vynahrazuji,“ doplnila. ■