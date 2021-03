Praze dala Bára Poláková vale, s dcerami se odstěhovala na hory. Vrátí se jen na předávání Českého lva

Bára Poláková Super.cz

"Do Prahy budu jezdit jenom za prací, ale ta vlastně není žádná. Takže mám strašnou radost, že tam ten prostor je a že tam můžeme být. Holčičky sice chodily do školky, ale malinko. Uvědomuji si, že to mám po všech stránkách vlastně dobré. Že mám školkové děti, mám možnost někam odjet. Strašně myslím na všechny lidi, kteří mají děti školou povinné a musí to pro ně být strašně náročné. A nemají ani místo, kde by mohli úplně vypnout. Zahradu, místo, kde člověk nasaje trošku energie z přírody. Může se to zdát banální, ale teď je to strašně moc," míní.

Nějakou práci ale přesto Bára zvládla. Mimo jiné natočila dva videoklipy. "Ten čas se dá pojmout i jako tvůrčí, aspoň já se o to snažím. Jeden klip je vokální verze Nafrněné, který má přesah ve prospěch pro organizaci, sociální kliniku, se kterou jsem asi tři čtvrtě roku spojená, a pak jde o píseň Domů s Danem Bártou, kterou jsme zase udělali pro organizaci Dobrý start, která podporuje pěstounskou péči," objasnila.

Barbora Poláková - Nafrněná (ft. Ivana, Martha, Lenka, Petra, Káťa, Markéta, Eva, Anna, Jana, Marie)

