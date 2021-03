Kráska Mališová předvedla božské tělo jen v prádle: Na přehlídkové molo bude moct i po lockdownu

Karolína Mališová Foto: archiv K. Mališové

Ani po tvrdém lockdownu nebude mít problém vrátit se ke své profesi. Karolína Mališová (24) patří k modelkám, které pravidelně dbají o svou figuru. Díky tomu se kráska může stále chlubit křivkami, se kterými by jednoznačně sklidila obdiv i na přehlídkovém mole.

Tentokrát se Česká Miss Earth z roku 2015 předvedla v sexy prádle a nutno říct, že na jejím těle byste faldíky jen těžko hledali. „Stále se snažím pravidelně cvičit, baví mě to, takže to pak jde samo,“ svěřila se Super.cz půvabná modelka, která doufá, že se zase naplno vrátí ke své práci.

„Už je to dlouhé, snad se to ještě někdy vrátí,“ řekla Karolína, která byla naposledy na přehlídkovém mole loni v létě, a to na módní show Beaty Rajské. Ve volném čase, který nyní má, se tak snaží na sobě pracovat a při pohledu na její snímky v sexy prádle je vidět, že vůle při pravidelném cvičení se jí vyplácí. ■