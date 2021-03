Blond paruka, vytuněný dekolt a odhalené nohy: Modelka bude Česko reprezentovat jako sexy cibulák

Denisa Spergerová ukázala národní kostým. Super.cz

Denisa den před odletem předvedla národní kostým, ve kterém bude Českou republiku reprezentovat. Pozná ji v něm málokdo. Brunetka se předvede v blond paruce.

"Navrhl ho Miroslav Knot a změnou je bílá paruka. Spousta lidí mě asi ani nepozná. Ale myslím, že to bude originální, bude to super," řekla Super.cz Denisa.

Ta už jednou blondýnkou byla. Prý ale velmi krátce. "Bylo to asi v mých patnácti letech, byl to blbý nápad. Úplně to nevyšlo, nepovedlo se, a bylo těžké se toho zbavovat," svěřila.

A zatímco v reálu už by na blondýnu nešla, z národního kostýmu i paruky je nadšená. "Na takové akce se to hodí. Cítím se v tom skvěle," dodala. ■