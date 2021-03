Už rok neviděla rodinu! Maminka i sestra Chantal Poullain prodělaly ve Francii koronavirus. Víme, jak na tom jsou

Chantal Poullain Super.cz

"Maminka v nemocnici nebyla. Také jsem se to dočetla v médiích, ale nebyla to pravda. Zvládla to dobře. Už je zase čiperná, všechno je v pořádku. Je úplně v pohodě. Moje sestra měla horší průběh covidu. I nyní po třech týdnech má problémy s dýcháním," řekla Super.cz Chantal.

Je ráda, že může maminku vidět alespoň přes obrazovku. "Skype, Whatsapp zbožňuju. Můžu mámu vidět, můžeme hodiny diskutovat. Nemůžeme se samozřejmě obejmout, ale alespoň tak. Na jaře už jsem za ní nemohla letět, to onemocněla. Od té doby se vidíme jen po telefonu. Chybí mi moc, ráda bych už za rodinou letěla," dodala herečka.

Snaží se myslet pozitivně a pracovat. Sama covid neprodělala. "Není to jednoduché, ale musíme bojovat. Musíme myslet pozitivně. Víc se bojím o psychiku než o covid. Spousta lidí má velké problémy. Píšu texty, knihu, nové cédéčko připravuju," dodala na návštěvě u Leška Wronky, který vyprodukoval píseň Kdo má rád, ten se má. Výtěžek půjde právě na nadaci Chantal Poullain. ■