Málokdo pozná, že je Slovenka: Zpěvačka už začala v češtině i dabovat

Nikola Ďuricová Super.cz

„Je to pro mě výzva, nazpívávám a začínám dabovat jednu pohádku. Bude to animovaný seriál. Je to pro mě obrovská výzva, protože to je v češtině,“ řekla Super.cz Nikola, kterou jsme potkali na zkoušce v Divadle Broadway.

„S dabingem zkušenosti nemám, věřím, že na mě všichni budou hodní a že to zvládnu,“ prozradila zpěvačka, která na sobě neustále pracuje. „Pro mě je to obrovská výzva. Ostatní musí posoudit, jestli mám problémy s češtinou. Většinou se dialog naučím nazpaměť jako básničku a pak ostatní musí posoudit, jestli tam je ještě slyšet slovenština nebo ne,“ míní Nikola, která dosud zkoušela nový muzikál Láska nebeská.

„Právě z posledních zkušeností mi lidí říkají, že mi nevěří, že jsem Slovenka, a že mám výbornou češtinu, tak doufám, že to bude lepší a lepší,“ dodala s úsměvem blondýnka. ■