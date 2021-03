Lucie Zedníčková s partnerem si kvůli pandemii našli novou práci: Ona na dispečinku, on jezdí jako řidič

Lucie Zedníčková Super.cz

Pokud jde o bydlení, hereččin dům stojí na hranici dvou okresů. "My jsme Praha Západ a pár set metrů od nás už okres Kladno, kam jsem jezdila nakupovat. Teď budu muset jezdit na nákupy dál, protože potraviny v naší vesnici moc výběr nemají," řekla Super.cz první den nových restrikcí, kdy v nich ještě všichni měli zmatek a Lucka si myslela, že jejich vesnice spadá i pod Prahu.

Lucii chybí nejen práce, ale i setkávání s lidmi. Doma ale naštěstí ponorku s partnerem Mírou nemají. "Rozjeli jsme podnikání v autodopravě. Míra je celý týden na cestách a já mám doma home office a posílám ho, máme stažený program na autodopravu. Začalo mě to docela bavit. Navíc mám obrovskou výhodu, že můžu být doma a nemusím chodit někam do práce," přiznala, že už si museli najít práci mimo kulturu, aby měli z čeho žít.

"Takhle to má spousta lidí. Míra už to před lety dělal, jen to dal k ledu, protože začal jezdit divadla. V téhle době to oprášil a začali jsme pracovat v tomhle oboru, protože nic jiného nám nezbývá. Pro mě je i příjemné, že má pocit, že za ten den něco udělám a jenom si nevymýšlím činnost pro činnost. Zase budu pěstovat rajčata a okurky, ale to jenom člověk něco hledá, aby se neunudil k smrti. Je to hodně těžké," uzavřela. ■