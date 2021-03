Nejprve podprsenka, kalhotky, a pak muselo dolů všechno. Hana Brejchová (74) ve slavné roli měla s nahotou problém

Hana Brejchová Profimedia.cz

Všichni ji známe jako naivní učnici Andulu z filmu Lásky jedné plavovlásky (1965), která se zakouká do přelétavého klavíristy Mildy (Vladimír Pucholt, 78), a vypraví se za ním z maloměsta do Prahy. Za námětem nesmrtelného filmového příběhu je skutečná příhoda. Režisérovi Miloši Formanovi (✝86) ji vyprávěla mladá dívka s velkým kufrem z Varnsdorfu, která naletěla jednomu inženýrovi. Než ji svedl, dal jí falešnou adresu, aby za ním přijela do Prahy.