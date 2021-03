Linda Finková je stálicí Tváře: Pěveckou koučku bude v oblíbené show dělat už po osmé

Linda Finková Michaela Feuereislová

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, praví jedno známé přísloví. Zpěvačka Linda Finková (52) vstoupí do stejné řeky už po osmé. Bude totiž opět působit jako pěvecká koučka v oblíbené show Tvoje tvář má známý hlas. A oproti předchozím sedmi řadám má jednu výhodu, se všemi účinkujícími už pracovala v minulých sériích.

„Tentokrát jsem jen čekala na zprávu od produkce, kdo nabídku na účinkování přijal. A popravdě, všechny už znám a z nikoho bych nebyla rozčarovaná. Vlastně jsem ani dopředu nezjišťovala, kdo tam bude. Nechala jsem se překvapit. Mám je všechny ráda,” sdělila pro Super.cz Linda Finková. V chystané osmé řadě, kde má odstartovat v březnu se tak potká například s Petrem Rychlým, Jitkou Boho, Ivou Pazderkovou nebo Davidem Gránským.

Kromě pracovních závazků musí také zpěvačka stíhat roli maminky. „Teď mám trochu fofr, co na to říct. Ale všechno jsem si zařídila tak, že se mi to navzájem nekříží. Prostě doučím online žáky a jedu do divadla nebo na Tvář. V noci mi doma bublá jídlo, žehlím a zároveň kontroluji, jestli má Mates všechny úkoly. A pořád se snažím brát to s humorem,” dozvěděli jsme se od zpěvačky, která ještě k tomu všemu zkouší roli Zuzany Metelkové v chystaném muzikálu s hity Waldemara Matušky Láska nebeská. ■