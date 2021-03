Jan Dolanský a Lenka Vlasáková promluvili o utajené svatbě: Proběhla hodně narychlo, tohle jí předcházelo

Lenka Vlasáková a Jan Dolanský Video: FTV Prima

Lenka Vlasáková (48) a Jan Dolanský (43) se loni v létě, po 19 letech vztahu, vzali. Jejich sňatek vyšel najevo až v prosinci na křtu knihy jejich kamarádky. Lenku k němu přizvala jako paní Dolanskou Vlasákovou. „Jo, v létě jsme se vzali. Asi jsme neměli nic lepšího na práci, co na to říct,“ řekl Super.cz Dolanský.

Nyní manželé popsali, co jejich svatbě předcházelo.

„Byli jsme týden na chalupě, sami bez dětí. Začali jsme o tom při jedné večeři mluvit, to jsme se domluvili, že to uděláme. To byl asi čtvrtek. V pondělí jsem se Honzy začala ptát, jestli teda půjdeme na úřad to zařídit, a Jenda se mě zeptal: Proč? Což mě rozplakalo,“ svěřila herečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Mně to došlo, tak jsem jí řekl, ať si sedne do auta a že jedem,“ doplnil Dolanský s tím, že v úterý jeli na úřad domluvit páteční svatbu.

O ruku Jan partnerku žádal víckrát. „Párkrát jsem už Lenku žádal o ruku, ona vždycky řekla jo, ale vždycky to nějak selhalo, asi přišly jiné povinnosti. Neměl jsem to připravený,“ vysvětlil Dolanský.

Na manželovo příjmení si Lenka zatím nezvykla. „Jsem Dolanská Vlasáková. Teď u doktora mě vyvolali jako Dolanskou a já seděla a čekala, než mi došlo, že je to na mě,“ smála se. „Já jsem Dolanský, ale často mi říkají Vlasáku. S tím mám spoustu pěkných historek,“ dodal její muž. ■