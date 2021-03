Hvězda Ulice dabovala německé porno. Za těch 5 tisíc jsem to vydržela, vzpomíná herečka

Jaroslava Obermaierová Video: FTV Prima

„Myslela jsem si, že to nepřežiju. Bylo to nejenom blbý, ale ti lidi byli i oškliví. Bylo to německé porno. Za těch 5 tisíc jsem to vydržela,“ vzpomínala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Větu ze scénáře si žádnou nevybavuje, ale hodně se tam prý funělo. „Někdo mi říkal, že je to pořád jeden z nejvíce lukrativních oborů, ale já neumím pochopit, kdo se na to může dívat. Nikdy jsem to neviděla, jen při té práci, ale bylo mi to protivný,“ uvedla Obermaierová.

Kromě pikantního dabingu vzpomínala i na natáčení filmu Souhvězdí panny, milostné scény s Josefem Čápem, který byl její první láskou.

„Měla jsem 160 korun za natáčecí den, ale za tenhle den jsem měla příplatek 400 korun. My jsme s Pepíkem Čápem chodili, byli jsme první láska, režisér se to domákl a obsadil nás s tím, že se asi nebudeme tak stydět. Ale nebylo to příjemný, protože já jsem se mezitím zamilovala do kameramana. Tak jsem pořád koukala za tu kameru,“ smála se herečka. Snímek je z roku 1965. ■