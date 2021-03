Během dvou měsíců zvládli zásnuby a narození miminka: Ženit v roušce se ale písničkář Pokáč nechce

Pokáč promluvil o plánování svatby. Super.cz

"Svatbu jsme nestihli, ani to nebylo nějak spojené jedno s druhým. Svatbu uděláme, až to půjde. Až budeme moct udělat hezkou svatbu, a nejen někde něco podepsat na radnici v rouškách. Takže na svatbu nespěcháme, ale nechceme to ani zbytečně odkládat. A malý už má moje příjmení, takže všichni budeme Pokáčovic," řekl se smíchem Super.cz Jan Pokorný, jak zní Pokáčovo civilní jméno.

Ve chvíli, kdy jsme si s Pokáčem povídali v zákulisí koncertu Národ sobě, kultura tobě, bylo miminku 16 dní. "Je to malinký človíček, ke kterému se hrozně rád vracím domů, mám ho hrozně rád. Eliška všechno zvládá a já se snažím pomáhat. Užíváme si to," svěřil a vyprávěl, jak třeba asistuje u přebalování nebo jak miminko uspává. ■