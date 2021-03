Monika Babišová je po výhrůžkách zastřelením v šoku: Není mi z toho vůbec dobře

Monika Babišová s dcerou Vivien Herminapress

Monika Babišová je v šoku poté, co se dozvěděla, že se i s manželem Andrejem Babišem měli stát zamýšleným terčem střelce. Podezřelý byl zadržen ve Španělsku. V neděli premiér řekl, že proto ženu a dceru Vivien poslal do Spojených arabských emirátů. V Dubaji prý Monika pobývala, aniž by věděla, že jí hrozí nebezpečí.