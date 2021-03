Nahoře (šou)byznys, dole lockdown: Hvězdy na přenos Zlatých glóbů volily pohodlí tepláků, mikiny a flanelky

Někteří zúčastnění to pojali jako příležitost se nastrojit, kterou neměli už měsíce, jiní si před monitorem udělali pohodlí. Mezi nimi i vítězové Jason Sudeikis nebo John Boyega. První zmíněný za cenu děkoval v batikované mikině, druhý se radoval v teplákách a saku.

Nečekal totiž, že na něj po vyhlášení zamíří kamera. „Mám na sobě tepláky a je mi pohodlně, ale tohle je fakt pecka,“ řekl v děkovné řeči. Známá účesová fráze „vpředu byznys, vzadu party“ by se v tomto případě dala parafrázovat na: nahoře šoubyznys, dole lockdown.

Obzvlášť velké pozornosti se na Twitteru dostalo herci Jeffu Danielsovi, který se připojil ve flanelové košili z ložnice nebo pokoje pro hosty. „Vsadím se, že Jeff Daniels ani neřekl své ženě, že je nominovaný. ‚Kam jdeš?‘ ‚Ale jen se na chvilku připojit do práce, za deset minut jsem zpět‘,“ vtipkovali lidé u záběru.

A bavil i Bill Murray, který diváky zdravil ze zahrady, v barevné košili a s koktejlovou sklenkou v ruce.

Jason Sudeikis, Jeff Daniels a Bill Murray, svatá trojice v neřešení velké večerní na Zlaté glóby, napsal jeden z mnoho uživatelů, kteří modely jmenovaných na Twitteru komentovali.

