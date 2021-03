Bál jsem se, že se bude historie opakovat, hájí se princ Harry: Chystaný rozhovor s Oprah odhalí šokující informace

Harry a Meghan při rozhovoru s Oprah Winfrey Foto: Profimedia/CBS

Oprah se podle všeho nebála na Meghan zatlačit, aby dostala odpovědi na otázky, které si kladou fanoušci britské královské rodiny léta. A sice, jestli vévodkyně musela, nebo chtěla doposud mlčet o svém vztahu s Harryho rodinou. Jako členka královské rodiny strávila Meghan 20 měsíců, které se podle jejích slov téměř nedaly přežít.

Princ se zase svěřil s tím, že se rozhodl s rodinou emigrovat do LA, protože se bál, že se historie bude opakovat. Narážel na svou maminku Dianu (✝36), která tragicky zahynula při autonehodě v roce 1997 a na niž pořádala média doslova hony.

„Ulevilo se mi a jsem šťastný, že tu mohu sedět s manželkou po boku a povídat si s vámi. Neumím si představit, jaké to bylo pro ni, která to všechno léta prožívala sama. I pro nás je to nesmírně těžké, ale aspoň máme jeden druhého,“ nechal se slyšet.

Minutový trailer postačil k tomu, aby fanoušky náležitě navnadil. Už teď lze očekávat, že rozhovor, který vyjde už tuto neděli, bude mít možná i rekordní sledovanost. ■