Nejkrásnější pár večera: Ani po 20 letech manželství se Douglas a Zeta-Jones neubrání zamilovaným pohledům

Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas na udílení Zlatých glóbů Profimedia.cz

Michael Douglas (76) a Catherine Zeta-Jones (51) jsou svoji 20 let a už 20 let také oslňují fanoušky tím, jak dokonalý pár tvoří. Velmi jim to slušelo i na udílení letošních Zlatých glóbů. Filmové a televizní ceny se předávaly virtuálně a hvězdný pár vyhlašoval vítěze v kategorii Nejlepší snímek - drama.