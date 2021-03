Gabriela Soukalová je těhotná. Do nové životní etapy vstoupila se staronovým příjmením

Gabriela Soukalová a její přítel Miloš čekají první dítě. Foto: Reprofoto Showtime TV Prima

Gabriela Soukalová (31) je těhotná, bývalá biatlonistka a nynější moderátorka čeká první dítě. Zpráva přišla jen krátce poté, co Gábina odtajnila svůj nový vztah s partnerem Milošem . A to není jediná novinka v jejím životě. Po rozvodu s Petrem Koukalem si změnila příjmení.

„Jsme obrovsky vděční, že nás s mým přítelem Milošem potkala tato radostná událost. Bereme to jako dar, kterého si moc vážíme a moc se na něj těšíme,“ řekla Soukalová v pořadu Nový den na své domovské televizi CNN Prima News.

Rodinu s partnerem neplánovali, nechali tomu prý volný průběh.

„Vyhlídky na rodinu jsme měli od začátku oba, ale vzhledem k mému pracovnímu vytížení a méně příjemným okolnostem, kterým už nějakou dobu čelím (spory s exmanželem - pozn.), jsme neplánovali a nechali tomu volný průběh. Neříkám, že jsme nebyli překvapeni, že to šlo tak rychle, ale o to víc se těšíme, protože je vidět, že ten malý, nebo malá, chce být s námi co nejdříve.“

Do nové životní etapy Soukalová vstoupila se svým dívčím příjmením. „Jako Gabriela Koukalová jsem uzavřela minulost a jako Gabriela Soukalová začínám žít nový, spokojenější život, s dalšími výzvami, které osud přinese,“ dodala. ■