Historie módy na Zlatých glóbech: Hollywoodské pozlátko, disco i černý protest

Historie Zlatých glóbů Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Od prvního ročníku v roce 1944 došlo k celé řadě výrazných módních momentů, kdy byl kladen důraz na okázalý hollywoodský půvab. Už v roce 1962 Marilyn Monroe (✝36) převzala cenu za snímek Henrietta ve smaragdové róbě s flitry, o rok později převedla hvězdný hollywoodský styl v krystalické podobě Elizabeth Taylor (✝79) v sněhobílém kožíšku s diamantovou tiárou ve vlasech.

V sedmdesátých letech uplatnily na červeném koberci disco styl Cher (74) či Donna Summer. V 90. letech se hvězdy umírnily a začaly sázet na minimalismus, typickým příkladem je Angelia Jolie (45) v architektonicky řešených šatech z hedvábného lamé.

Začátkem století začaly hvězdy uplatňovat podstatně komplikovanější modely haute couture francouzských módních domů. Jedním příkladem za všechny je Beyoncé v modelu od Elieho Saaba ze zlatého lamé.

V roce 2018 se Zlaté glóby zpolitizovaly, když přítomné dámy houfně oblékly šaty v černé barvě a vyjadřovaly tak sounáležitost s hnutím Me Too, jak to udělala například Dakota Johnson (31) v modelu Gucci. V dalších dvou ročnících se pak hvězdy vrátily k rozmanitosti a hravosti, což k události tohoto typu prostě patří. ■