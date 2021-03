Krátké, nebo dlouhé? Tereza Kerndlová v bikinách prosí o radu, zda si má opět nechat prodloužit vlasy

Tereza Kerndlová Foto: Archiv T. Kerndlové

Ve Španělsku také změnila účes. Sundala napletené vlasy a zpěvačku nyní zdobí šmrncovní mikádo. A neuvěřitelně jí to sekne. Sama si ale není úplně jistá. "Už se mi stýská po dlouhých vlasech, tak nevím," napsala k fotce, kde pózuje v bikinách na pláži a zdobí ji vlasy až do pasu. Fanoušky tak nechala debatovat o tom, zda by si měla vlasy nechat prodloužit. Z komentářů je znát, že ani oni nemají jednotný názor. Polovina radí prodloužit a další hlasují za ponechání krátkých.

Tereza také prozradila, že kovidové opatření v Marbelle se už rozvolňují. "Vím, že nyní začíná zákaz pohybu mezi okresy v Česku, tady to bylo snad pořád. Teprve včera to uvolnili," prozradila Kerndlová, která zatím návrat domů v plánu nemá. ■