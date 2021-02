Hvězda Sestřiček nechtěla kvůli přeplněným nemocnicím zabírat místo v sanitce! Riskovala život, je po operaci!

Michaela Tomešová Foto: Archiv M. Tomešové

Hvězda seriálu Sestřičky Michaela Tomešová (29) je po operaci slepého střeva. V sobotu ji záchranná služba převezla do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Dávám se do normálu, bude to v pořádku. Ale byla to hustá jízda,“ řekla Super.cz Tomešová.