Excentrická zpěvačka Jana Kratochvílová nosí roušku k šíleným kostýmům už roky: Díky pandemii má pocit, že jí fandí celý svět

"Zažívala jsem pohoršené reakce, co mám na obličeji a zakazovali to. Já říkala, že obličej je od toho, aby se oblékal. V té době jsme byli jediní, kteří to dělali, a najednou se obléká celý svět. Já si myslím, že je to zábava. Je to takové divadlo svět, jako to vždycky bylo," trošku nás překvapila svým postojem zpěvačka.

"My jsme všichni herci a snažíme se hrát svoji roli co nejčestněji a co nejživěji, svojí duší. A tím to vyhrajeme," doplnila ovšem. Rok trvající pandemie pro ni neznamená dlouhou dobu. "Co je to rok proti tisíciletí? Je to tím, myslím si, že končí ta caliyuga, kdy to všechno čertovské, negativní, musí vylézt nahoru, abychom si uvědomili, že to existuje, postavili se tomu tváří v tvář a dokázali nad tím vší zvítězit. Pak hned začne doba zlatého rozkvětu," míní.

V našem videu popsala, jak dokáže zlou dobu eliminovat pomocí vizualice a mohou to prý dělat i ostatní. Popovídali jsme si i o jejím kostýmu i o dalších, které kdy oblékla a nebylo to zrovna pohodlné a snadno nositelné. Pokud jste koncert nesledovali v přímém přenosu na ČT Art, můžete kostým zpěvačky vidět na naší fotogalerii i v reportáži ze zákulisí. ■