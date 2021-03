Helena Houdová poslala vzkaz domů: Odhalila své tělo a promluvila o odebírání svobody

Helena Houdová Foto: archiv H. Houdové

Po rodné hroudě se jí nyní zastesklo. A to kvůli aktuální situaci spojené s pandemií koronaviru. „Dnes jsem poprvé zalitovala, že nejsem v Čechách. S Vámi. Že s Vámi nemůžu vyjít do ulic. Nebo do lesa. Do přírody. Že s Vámi nemůžu jasně ukázat, že nesouhlasím s manipulací. S úmyslnou kontrolou. S odebíráním svobod. Se lží,“ svěřila se Houdová, která má v Česku stále i část své rodiny.

Modelka se dokonce před pár dny nechala slyšet, že je proti vakcinaci. „Co si myslím o vakcinaci, je jedno. Nechci, aby nás rozdělili tím, že si myslím třeba něco jiného. Myslím si, že to je genocida. Ale nebudu nikomu nic vysvětlovat, vyvracet," řekla Super.cz modelka.

Se svými fanoušky a rodinou sice nemůže být fyzicky, rozhodně na ně nepřestává myslet. „Cítím Vaše obavy, Váš strach. Vaši nejistotu. Vaše zoufalství,“ svěřila se Houdová, která se snaží lidem poslat energii a odvahu. ■