Muzikálová zpěvačka se pochlubila odhaleným těhotenským bříškem: Nahoře už má přes 12 kilogramů

Veronika Zelníčková Krejzová Foto: archiv V. Zelníčkové

„Právě jsem vstoupila do sedmého měsíce těhotenství. Termín porodu mám stále stanovený na přelomu května a června. Těhotenství utíká jako voda, ale řekla bych, že teď to začne být teprve nekonečné,” sdělila pro Super.cz nastávající maminka.

Zpěvačka se mohla vždy chlubit velmi štíhlou figurou. V těhotenství jdou ale samozřejmě kila nahoru. „Za těch 6 měsíců jsem nabrala už 12,5 kg. Už by se ta ručička váhy mohla zastavit, ale co nám ženským zbývá. Jsem ale pozitivní člověk, pak budu muset prostě zamakat a shodit to, věřím, že to půjde rychle. Cítím se dobře, jen mě trápí občas záda, jak nejsem na tu váhu zvyklá,” dozvěděli jsme se od nastávající maminky.

„Pomalu připravujeme dětský pokojík a chystáme se na online nakupování. Naštěstí jsme se mohli na to nejdůležitější podívat naživo, jako kočárek apod. Takže nákupy pomalu začínají,” dodala závěrem Veronika, která by se ráda vrátila ke koncertování s kapelou Anacreon a do muzikálů Kvítek mandragory a Mýdlový princ, samozřejmě jakmile jí to mateřské povinnosti a vládní opatření dovolí.

