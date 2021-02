Obří výstřih v korzetu, rozparek až k pasu! Tyhle zatraceně sexy šaty na české královně krásy nikdo nepřehlédne

Denisa Spergerová Super.cz

Denisa bude zářit v červených šatech se zatraceně hlubokým rozparkem a v korzetu posetém kamínky. "Červená je výrazná barva, je moje nejoblíbenější. Jsem tmavý typ, bude to skvěle vypadat na pódiu. Myslím, že budu hodně vidět mezi holkami," řekla Super.cz Denisa jen pár hodin před odletem.

Za poslední týden toho moc nenaspala. Denisa měla na přípravu pouhé tři týdny. Na Miss Grand měla původně odletět Barbora Aglerová, která se zranila a ředitelka Miss Czech Republic musela hledat náhradu. Tou se stala právě loňská vítězka její soutěže krásy Denisa Spergerová.

"Měla jsem velmi málo času, ale všechno jsem zvládla. Bylo to hektické. Těším se, bude to super a rozjedu to tam," usmívá se kráska, která je horkou favoritkou na vítězku. Světové servery na její umístění v Top5 sázejí.

"Myslím, že to má výhody, budu doufat, že se umístím co nejlépe. Budu pro to dělat maximum. Budu se snažit, co nejlépe uspět a doufám, že přivezu korunku," dodala Spergerová. ■