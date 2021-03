Už dávno měla mít za sebou účast na mezinárodní soutěži krásy. Nejvyšší miss má aspoň šanci pilovat svůj proslov

Vůbec netuší, kdy na mezinárodní soutěž krásy odjede. Super.cz

„Teď se soustředím hlavně na doučování z angličtiny. Lekce mám dvakrát týdně, piluju to, aby to znělo dobře. Doma si už zkouším, co tam budu asi říkat. Anglicky se domluvím, ale necítím se v té řeči komfortně. Už mám také připravený národní kostým,“ řekla Super.cz Karolína.

Miss Czech Republic 2020 kraluje v době pandemie a svou nezvyklou úlohu si uvědomuje. „Nekonají se společenské akce, kde bych se realizovala. Nemohu sbírat kontakty, setkávat se s lidmi. Jak bude probíhat soutěž, to se ještě neví. Zatím ani nemáme jasný termín. Oni sami teprve vyčkávají, jak to všechno dopadne,“ říká Karolína Kopíncová. ■