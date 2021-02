Další rána pro těhotnou topmodelku: Musí se opět vyrovnat s odchodem milované bytosti

Česká topmodelka opět truchlí. Foto: Elite Prague/Pronovias

Bohužel v prosinci ji zasáhla smutná zpráva, a to smrt milovaného dědečka Vadima Petrova. Je to však několik dní, co modelka oznámila, že se vdala. „Obřad trval asi čtvrt hodiny, stejně jako obvyklá svatba na radnici,“ prozradila Super.cz maminka modelky Taťána Vojtová. Jenže radostnou událost vystřídala zase jedna smutná.

Rakovině podlehl její milovaný pejsek. „Před čtyřiadvaceti hodinami jsi odešel do psího nebe," rozloučila se Vojtová prostřednictvím svého profilu na sociální síti. „Můj milovaný chlapečku Teddy, navždy budeš v mém srdci. Nikdy nezapomenu na lásku, kterou jsi „dal mě a svému okolí. Odpočívej v pokoji v psím nebi,“ vyznala se k lásce k milované bytosti Linda Vojtová. ■