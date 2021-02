Dva roky po operaci kyčle stále není v pořádku: Marcela Holanová je zoufalá. Trpí v bolestech zavřená doma

Marcela Holanová Super.cz

Jsou to dva roky, co byla zpěvačka Marcela Holanová (69) na operaci kyčle, kdy jí její vlastní kloub nahradili totální endoprotézou . Kdo by si ale myslel, že od té doby už by mohla běhat jako laňka, šeredně by se mýlil. Zpěvačka nám totiž mimo kameru prozradila, že musela na reoperaci.

"S tím, jak mi to šlape, je to horší. Ale to je asi normální po každé operaci, že něco bolí. Někdo to snáší líp a někdo hůř. Já to snáším trošku hůř, no," řekla Super.cz zpěvačka, která sice chodila na rehabilitace, ale teď se bojí vycházet zbytečně z domu kvůli pandemii koronaviru.

"Snažím se cvičit aspoň doma tak, že chodím dokolečka, anebo po schodech. Ale víte co, já jsem líná. To není nic, jako že bych juchala," přiznala nám, že by se mohla snažit víc.

Motivací, aby vytáhla paty z domu, jsou pro ni jen občasná hudební vystoupení. My se s ní potkali na jednom z nich, valentinském koncertu, který pořádala Monika Trávníčková. "Předtím jsem naposledy vystupovala v září. Všechno se ruší a já marně čekám na telefon, ze kterého se ozve: Marcelko, máme práci!," uzavřela. ■