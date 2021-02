Australská topmodelka se toho nebála. Na pláži se opalovala nahoře bez

Montana Cox ještě předtím, než si sundala plavky... Profimedia.cz

Australská kráska Montana Cox (27) se díky výhře v soutěži Australia's Next Top Model stala hvězdou přehlídkových mol už na prahu dospělosti.

Dnes patří k nejúspěšnějším australským modelkám, byť věhlasu kolegyně Mirandy Kerr (37) zatím nedosáhla. Fotografové ji nedávno zastihli na pláži v Sydney, kde se s tím nepárala, sundala si plavky a vesele opalovala svá ňadra.

Puritánka to rozhodně není a nestyděla se, ač o přítomnosti fotografů věděla. Cox přitom jinak na pláži působila hodně nenápadně. V černých jednodílných plavkách a bez make-upu by v ní nikdo topmodelku nehledal. A to je v Austrálii hodně známá. ■