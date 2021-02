Britská královna Alžběta II. (94) popsala zkušenosti s vakcínou proti covidu: Takhle proběhlo její očkování

Královna Alžběta II. Foto: Profimedia/AFP PHOTO / BUCKINGHAM PALACE

„Od té doby, co jsem dostala vakcínu, se cítím víc chráněná. Bylo to velmi snadné a rychlé. Lidé mi píšou, jak je překvapil rychlý průběh očkování. A vůbec to nebolelo. Ani to necítíte,“ svěřila královna.

Covid-19 přirovnala k moru a přiznala, že ji potěšilo, jak rychle byl vypracován a následně praktikován očkovací program. Vyjádřila vděk za to, že program může pomoci nebo dokonce zachránit mnoho lidí.

„Pochopitelně se mohou lidé bát, pokud nikdy nebyli očkovaní, ale musíme myslet na ostatní, nejen sami na sebe,“ vzkázala s tím, že není, čeho se obávat.

„Musíme pokračovat v dobře odvedené práci,“ doplnila s úsměvem královna. Veřejné vystoupení touto formou je pro panovnici velmi neobvyklé. Vedení NHS doufá, že veřejnost na slova královny dá a nepodcení důležitost očkování.

„Jedině tak můžeme bojovat s virem a vypořádat se s důsledky pandemie. Doufáme, že se všichni, kteří mají možnost, nechají očkovat. Je to v jejich nejlepším zájmu i v zájmu jejich blízkých a okolí,“ uvedla Emily Lawson, vedoucí očkovacího programu NHS v Británii. ■