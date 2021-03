Dcera Davida Bowieho a Iman to natřela internetovému trollovi za jeho perverzní a vulgární komentář

David Bowie a Iman Profimedia.cz

Lexi se na svém profilu na Instagramu ukázala v jednodílných plavkách a do zpráv jí přišel nevhodný komentář od jednoho ze sledujících, který napsal: „Dneska jsme nadržený, co?“

Kráska přidala jeho reakci do stories s krátkým vzkazem: „Cítím se dobře, protože konečně po letech miluji svoje tělo. Přičemž jsem ho dřív nenáviděla a nerespektovala. Nezlobím se za to, že se někomu líbí, jak vypadám v mých kovbojských plavkách, ale ty se styď za to, že tohle převracíš do vulgárního a perverzního stylu. Je smutné, že je mnoho lidí jako ty. Jdi se vycpat.“

Loni si na začátku pandemie koronaviru postěžovala, že už 6 měsíců neviděla svou matku, protože každá žije na jiném pobřeží. Svůj volný čas tak nyní věnuje muzice a nedávno se svými fanoušky sdílela i kus, který sama vytvořila.

„Stále se pohybuju mezi pocitem, že to miluju, a druhým, že nenávidím. Čert to vem, tady je můj zatím nepojmenovaný a nedokončený song, na který jsem v lepší dny i pyšná,“ uvedla píseň Lexi. ■