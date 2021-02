V 5. měsíci přišla Alex Mynářová o dceru: Když jí lékaři další těhotenství doporučili hned po půl roce, byla v šoku

Alex Mynářová promluvila o bolesti po ztrátě dcery. Super.cz

Vyrovnat se s tím bylo velmi těžké. "Bylo to strašné. Myslím si, že je to nejhorší období v životě každé ženy, které se něco takového stalo. Pomohlo mi hlavně to, že už jsem měla doma syna. Veškerá pozornost se upnula na něj, a to i v té negativní rovině, kdy jsem ho až přecitlivě hlídala. Pomohla mi hlavně rodina a pak ten čas, který v tomto ohledu plyne rychle," svěřila.

Alex se vzhledem k okolnostem znovu otěhotnět bála. "Překvapilo mě, že i lékaři z Podolí mi doporučili znovu otěhotnět hned po půl roce. Přiznám se, že psychika na to nebyla úplně připravená. To další těhotenství probíhalo bez problémů, ale samozřejmě s obrovským strachem. Až poslední měsíc před porodem jsem se trochu uklidnila a začala jsem věřit, že to dobře dopadne," doplnila.

Kvůli těmto zkušenostem Alex spolupracuje s nadačním fondem pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. My jsme se s ní potkali, když společně s modelkou Natálií Kočendovou, která v pátém měsíci porodila mrtvého chlapečka, fotila kolekci triček, výtěžek jejich prodeje bude určen právě postiženým rodinám. "Buď peníze věnujeme přímo fondu a ten rodiny vytipuje, nebo nám přímo řekne, které potřebují pomoct, a těm peníze předáme," upřesnila. ■