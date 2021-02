Udělal jsem, co by udělal každý manžel a otec, tvrdí princ Harry: Co ještě prásknul na svou rodinu?

Princ Harry a vévodkyně Meghan Profimedia.cz

Zatímco celý svět netrpělivě čeká na jejich rozhovor s Oprah Winfrey , princ Harry (36) se objevil ve vysílání The Late Late Show s Jamesem Cordenem. A rozhodl se promluvit o vztahu s manželkou Meghan (39) i o tom, jak se vzdali pozic v královské rodině.

„Nikdy jsme neodešli. Byl to spíš ústup, než odstoupení. Bylo velmi náročné žít v takovém prostředí, což si myslím, že spousta lidí viděla. Udělal jsem, co by udělal každý otec nebo manžel. Začal jsem přemýšlet, jak z toho svoji rodinu dostanu. Ale nikdy jsme neodešli, a pokud jde o mě a moje rozhodnutí, nikdy neodejdu,“ překvapil Harry svou otevřeností během povídání s populárním moderátorem.

Kromě toho princ přiznal, kdy si uvědomil, že je pro něj Meghan ta pravá. Bylo to už na druhém rande. V prvních dvou měsících, než se ho rozhodli zveřejnit, prý vztah rychle eskaloval.

Harry se už brzy stane dvojnásobným otcem. Společně s Meghan oznámili druhé těhotenství na sv. Valentýna roztomilým černobílým snímkem. Vévodkyně tak poprvé předvedla, jak se krásně zakulatila. Detaily ohledně těhotenství si však zatím nechávají pro sebe. Jen před několika měsíci se Meghan svěřila, že v létě potratila. ■