6 českých krásek jen v plavkách: Kdo už letos stihl vyhřívat své sexy tělo na pláži?

Kdo si užíval u moře? Foto: archiv E. Perkausové

Za sluncem na Kanárské ostrovy vyrazila například herečka Alice Bendová (47). Ta má na Tenerife apartmán, kam několik měsíců nemohla letět. Nyní je ráda, že se jí to s rodinou konečně povedlo. „Všichni tady nosí roušky a nemají s tím problém. Tady se nařízení dodržují, ale není to vůbec násilné. Naopak vše funguje zcela přirozeně na dobrovolné bázi a nikoho to neomezuje,“ svěřila se Super.cz herečka.

U moře je aktuálně i modelka Simona Krainová (48). S rodinou vyrazila na karibský ostrov Svatý Martin, kam vzala i jejich čtyřnohého mazlíčka. Na zkoušku tam s manželem Karlem trávila deset dní v lednu a v den svých narozenin opět odletěla za teplem.

Užít si u moře se rozhodla i moderátorka Sportovních novin Inna Puhajková (34). Ta odletěla s partou kamarádů do Kostariky a dny netrávila jen sluněním v plavkách, ale také na výletech. Do teplých krajin se rozhodla odletět i Vlaďka Erbová (39). Cílem její destinace se staly exotické Maledivy, kde si užívala s kamarádkou a dětmi.

Aktuálně se v jižním Španělsku nachází také Tereza Kerndlová (34). Zpěvačka si s manželem koupila nemovitost v Esteponě a v zahraničí tak budou trávit mnohem víc času. „Je to přesně rok, co jsme sem přijeli a museli tu zůstat 110 dní. Při návratu do země jsme si uvědomili, že nám tu bylo krásně. A i když jsme věděli dlouho dopředu, že tady chceme něco koupit, tak tohle byla poslední tečka, která zarazila jakékoliv pochybnosti,“ svěřila se nám Tereza.

A prodloužit dovolenou v zahraničí si nečekaně musela i Eva Perkausová (26). Moderátorka už plánovala s přítelem návrat z exotickým Malediv. Bohužel si výlet kvůli pozitivnímu testu, který její partner měl, museli protáhnout a trávit dva týdny v izolaci. ■