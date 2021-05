Missí nemoc ji prý nepotká. Kopíncová věří, že by její vztah vydržel, i kdyby nepřišla pandemie

Kopíncová se missí nemoci nebojí. Super.cz

Zatím ji nepotkala missí nemoc. Karolína Kopíncová je stále spokojená ve vztahu s o jedenáct let starším partnerem Radovanem Surým.

Nepostihla ji rozchodová kletba královen krásy jen kvůli tomu, že v době koronavirové nebyla příležitost k záletům?

„Já si to nemyslím. V karanténě lidé často zjišťují, že spolu nedokážou vydržet. Ale to se nás netýká. Druhá věc je, že bych si příležitost k záletům našla kdekoliv, pokud bych chtěla, nejen na večírcích, které se teď nekonají. Myslím si, že je to spíš o lidech,“ říká Kopíncová.

Přítel modelky pracuje jako produkční a režisér ve studiu animovaného filmu. „Tím, že já studuji mediální komunikaci, tak k sobě máme blízko a rozumíme si,“ říká Karolína Kopíncová. ■