Jiří Krampol (82) musel po druhé dávce vakcíny proti covidu do nemocnice. Co se mu stalo?

Po druhém očkování proti nemoci covid-19 musel do nemocnice.

U dvaaosmdesátiletého herce proběhla první vakcinace bez komplikací, problémy nastaly ale až po druhé aplikaci látky. Krampol musel být dokonce hospitalizovaný v Nemocnici Na Františku.

„To první jsem měl bez problémů, po druhém mi nebylo dobře. Motala se mi hlava, vůbec mi nebylo dobře," řekl v rozhovoru pro Super.cz Krampol, který si v nemocnici poležel dva dny.

„Dělali mi dva testy na covid, a dokonce i na protilátky, ale nemoc jsem neměl, a ani jsem ji v minulosti neprodělal. Dostal jsem kapačky s minerály a brzy jsem se dal dohromady," říká pan Jiří, který už zase pracuje: „Včera jsem točil už dvě věci do televize s paní Bubílkovou a jsem v pořádku."

Herec ale rozhodně nelituje, že očkování podstoupil, vnímá to jako jedinou cestu k vysvobození z celosvětové krize. „Řeknu vám, nejprve jsem měl z toho očkování obavy. Dal jsem ale na rady mého pana doktora, profesora Rudolfa Špačka. Je to jeden z nejlepších kardiologů, ke kterému chodím dvacet let," říká Krampol.

Umělec od dětství trpí problémy s průduškami, a proto nechtěl nechat nic náhodě. „Pro mě je důležité si udržovat imunitu. Je lepší poslechnout doktora, kterého znám přes dvacet let, než brát v potaz názory lidí, kteří o tom nic nevědí," dodává Jiří Krampol. ■