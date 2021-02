Pamatujete si ji v této roli? Ilona Csáková zavzpomínala na Kleopatru, kterou poprvé zpívala před 19 lety

Ilona Csáková Foto: archiv Divadla Broadway

Není snad nikdo, kdo by neznal píseň Teď královnou jsem já z muzikálu Kleopatra. Divadelní hit Michala Davida (60) právě v těchto dnech slaví 19 let od své premiéry. V titulní roli egyptské královny se mimo jiné představila i zpěvačka Ilona Csáková (50). Kleopatru si zahrála v Praze, ale také na Slovensku, s rolí strávila téměř pět let a nyní na Kleopatru zavzpomínala.