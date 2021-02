Dvorní návrhářka operních pěvkyň informuje ze Zanzibaru: Kde je to nejnebezpečnější pro přenos zmutovaného viru?

Návrhářka Alena Wilson je momentálně na Zanzibaru Foto: archiv A. Wilson

Skoro všichni už na Zanzibaru byli, v březnu ostatně pomalu začíná období dešťů, takže nadále už nebude o co stát. Ve chvíli, kdy byl vydán zákaz cestovat do Tanzanie, jíž je ostrov součástí, se tam ale řada českých turistů nalézá. Mimo jiné dvorní návrhářka operních pěvkyň Andrey Kalivodové (43) či Terezy Mátlové (45) Alena Wilson.

"Když jsme se to ráno dozvěděly, byly jsme v šoku," řekla Super.cz Alena, která na dovolenou odletěla s maminkou a dětmi. "Doufám, že nebudou problémy s pondělním odletem. Máme let přes Katar, ale prý lety z Dauhá do Prahy snad zatím redukovat nebudou. Snad se to nezmění," věří návrhářka.

Pocit, že by to na Zanzibaru bylo extrémně nebezpečné na přenos viru nemá. "V hotelu se jí venku, lidí je tu málo, rozestupy automatické, všude je dezinfekce," vzkazuje.

Nepříjemnou zkušenost má jen z místní nemocnice, kde byla s maminkou na testech. "Jediné, kde se tu lidi můžou nakazit, je hlavně tady v hnusné nemocnici, kde se tlačí turisté jeden na druhého. Asi 300 lidí tady čeká 3 hodiny. My si naštěstí zařídily rychlo trasu, měly jsme masky i rukavice a byly za 20 minut venku," dodala. ■