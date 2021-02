Po tomhle ho budete milovat ještě víc: George Clooney v karanténě pomáhá s dětmi i úklidem

George Clooney Profimedia.cz

„Řeknu vám, jak teď trávím dny. Vyperu dvě až tři pračky prádla denně, nádobí myji od rána do večera, protože tyhle děti jsou povaleči. Dokonce i děti musíte prý občas umýt,“ žertoval herec.

Kromě uklízeče dělá Clooney doma také holiče. „Stříhal jsem vlasy synovi i sobě. Ale dceru nesmím, to bych měl problém. Má tak božské a dlouhé vlasy. Když zmrvím účes synovi, doroste mu to, ale moje žena by mě zabila, kdybych sáhl na hlavu dceři.“

Herec zavzpomínal i na svůj poslední počin Půlnoční nebe, který pojednává o globální apokalypse. „Původně to byl spíš snímek o lítosti a spasení, ale když udeřila pandemie, stal se z něj film o tom, že nemůžete být se svými blízkými a obejmout je,“ uvedl Clooney, který kvůli roli hubnul a nechal si narůst plnovous. ■